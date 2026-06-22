Familie Storiche wechselt Führung

Die Vereinigung Famiglie Storiche, Verona, in der dreizehn Weingüter des Valpolicella zusammengeschlossen sind, hat die Ernennung von Luca Speri von Speri Viticoltori, San Pietro In Cariano, zum neuen Präsidenten bekannt gegeben. Im Vorstand der Famiglie Storiche tritt Speri die Nachfolge von Pierangelo Tommasi an. Der 2009 gegründete Verbund besteht aus Allegrini, Begali, Bertani, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre D’Orti und Zenato. Giacomo Boscaini von Masi Agricola ist zeitgleich zum Präsidenten des gemeinsam betriebenen Wein- und Gastronomie-Projekts Antica Bottega del Vino mit den Standorten Verona und Cortina ernannt worden. -red-