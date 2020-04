Félix Solís spendet Mundschutzmasken

Mit 500.000 Mundschutzmasken engagiert sich die spanische Kellerei Félix Solís Avantis (Valdepeñas) im Kampf gegen Corona. Die zertifizierten Masken, die vor einer Ansteckung mit dem Krankheitserreger Covid-19 schützen sollen, werden an die Länderregierung von Kastillien-La Mancha gespendet. Am 11. April wurde laut Félix Solís eine erste Charge von 180.000 Mundschutzmasken per Charterflugzeug aus Shanghai nach Spanien eingeflogen. Über eine eigene Firmenniederlassung in China war es der Kellerei gelungen, die nötigen Hebel in Bewegung zu setzen, um die in Spanien dringend benötigten Mundschutzmasken einzukaufen. Die restlichen 320.000 Masken werden noch diese Woche am Flughafen von Madrid erwartet. -red-