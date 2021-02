Felicity Carter heuert bei Pix.wine an

Felicity Carter, bislang Chefredakteurin der Zeitschrift „Meininger’s Wine Business International“, steigt bei www.pix.wine ein. Pix.wine, nach eigenen Angaben eine „Weinentdeckungsplattform“, die im Frühjahr 2021 an den Start gehen soll, hat Carter zum Executive Editor ernannt. Mit ihrer Erfahrung auf dem internationalen Weinmarkt soll sie Inhalte für die Website des Unternehmens entwickeln, um sicherzustellen, dass Pix.wine seine Mission erfüllt, Nutzer über möglichst wenige Klicks mit dem passenden Wein zu verbinden. „Dem Pix-Team in einem Schlüsselmoment der digitalen Transformation der Weinindustrie beizutreten, ist eine fantastische Gelegenheit“, erklärt Carter. „Ich freue mich besonders darauf, mit Chief Content Officer Erica Duecy zu arbeiten, die ein Internet-Star im Wein-Journalismus ist.“ Vor ihrer Zeit beim Neustädter Meininger Verlag (wo sie mehr als 13 Jahre wirkte) verdiente die ausgebildete Opernsängerin ihr Geld als Werbetexterin (für Kunden wie Qantas, Adobe, MasterCard) sowie Buchautorin. Bei Pix.wine stößt die gebürtige Australierin zu einem Team, zu dem nicht nur Erica Duecy gehört, sondern auch Sales Director Jay Spaleta (früher bei Wine Enthusiast) und die preisgekrönte Autorin Meg Maker (sie fungiert dort als Content Project Manager). „Die Weinbranche hat schon lange einen neuen Ansatz für den Online-Kauf und -Verkauf von Wein benötigt. Unsere Vision ist es, Verbraucher und Verkäufer nahtlos miteinander zu verbinden, ohne uns in die Transaktion einzumischen“, sagt CEO Paul Mabray. „Um erfolgreich zu sein, woran so viele gescheitert sind, haben wir Wein-Tech-Experten mit einer gemeinsamen Vision rekrutiert, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind begeistert, Felicity hinzuzugewinnen, die für ihr innovatives Denken und ihre hohen redaktionellen Standards bekannt ist.“ -ja-