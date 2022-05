Fenavin zieht positive Bilanz

1.874 Weingüter präsentierten sich nach Veranstalterangaben vom 10. bis 12. Mai auf Spaniens größter Weinmesse Fenavin. Dies entspricht einem leichten Minus von drei Prozent zur letzten Messe in 2019. Zu den rund 50.800 Besuchern, einem Plus von vier Prozent, zählten auch der spanische König Felipe VI. und der Ministerpräsident des Landes Pedro Sánchez. Mit 4.267 internationalen Einkäufern aus 84 Ländern zeigten sich die Messeveranstalter in einer Pressemeldung äußerst zufrieden. Zur letzten Schau vor der Coronakrise erschienen 4.225 Einkäufer aus 104 Ländern. Über das digitale „Buyers Programme“ zählten die Organisatoren dieses Jahr rund 510.000 Handelskontakte. Man gehe von Geschäftsabschlüssen in Höhe von mindesten 84 Millionen Euro aus, heißt es in einer Pressemitteilung. In Gesprächen mit WEIN+MARKT schauten die ausstellenden Weingüter mehrheitlich optimistisch auf den Verlauf der Messe, wenngleich der Termin wenige Tage vor der Prowein von vielen als nicht optimal empfunden wurde. Für das kommende Jahr hoffen alle, dass sich der Messekalender wieder normalisiert. Dann soll die 12. Ausgabe der Fenavin vom 9. bis 11. Mai 2023 stattfinden. Mehr auf www.wein-und-markt.de. -tgz-