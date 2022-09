Finalistinnen zur Wahl der Deutschen Weinkönigin stehen fest

Bei der 74. Wahl der Deutschen Weinkönigin werden Mariella Cramer von der Ahr, Katrin Lang aus Baden, Sophia Hanke aus der Pfalz, Juliane Schäfer aus Rheinhessen und Luise Böhme aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut gegeneinander antreten. Diese Auswahl traf eine 70-köpfige Fachjury am 24. September 2022 beim Vorentscheid in Neustadt an der Weinstraße in digitaler Abstimmung. Die Kandidatinnen mussten unter anderem drei Fachfragen, eine davon in Englisch, beantworten sowie versteckte Fehler in „Wein-Nachrichten“ korrigieren. „Nach diesem ausgesprochen überzeugenden und kenntnisreichen Auftritt der fünf Finalistinnen ist ein spannendes Finale garantiert”, sagte Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI). An wen die amtierende Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich die Krone weiterreichen wird, entscheidet sich in der finalen Wahlgala am kommenden Freitag, 30. September ab 20.15 Uhr. Die Gala wird im SWRFernsehen ausgestrahlt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Weinkönigin dürfen auch die Zuschauer vor den Bildschirmen und im Saal mitentscheiden, wer die höchste Deutsche Weinkrone tragen soll. Die Publikumsabstimmung kann über das Handy, Tablet oder am Laptop über das Dialogforum „meinSWR“ vorgenommen werden. -red-