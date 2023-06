+++ Fischer startet für Bittenfelder Fruchtsäfte: Simon Fischer, bislang Verkaufsleiter beim Weinhaus & Weingut L. Bastian in Endingen am Kaiserstuhl, hat eine neue Herausforderung angenommen. Dies meldet er auf Linkedin. „Ich freue mich sehr, Euch mitteilen zu können, dass ich eine neue Stelle als Key-Account-Manager bei der Firma Bittenfelder Fruchtsäfte in Waiblingen angenommen habe!“ Die Bittenfelder Fruchtsäfte Petershans GmbH & Co. KG ist neben ihrem Kerngeschäft als Obstsaftkelterei auch für ihre Entalkoholisierungs-Dienstleistungen bekannt. -ja-