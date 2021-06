Fränkischer Weinbauverband schert ebenfalls aus

Aus Unzufriedenheit über die Arbeit des Deutschen Weinbauverbandes will auch der Fränkische Weinbauverband den DWV zum Jahresende verlassen. „Wir sind nie richtig gehört worden. Wir haben da nur gestört“, sagte Frankens Verbandspräsident Artur Steinmann am 23. Juni der Deutschen Presse-Agentur in Würzburg. Es habe sich der Eindruck verfestigt, der DWV kümmere sich vor allem um die großen Anbaugebiete wie Rheinhessen. „Wir Franken waren immer wie ein fünftes Rad am Wagen.“ Der Fränkische Weinbauverband zahlt nach Steinmanns Angaben jährlich 30.000 Euro Mitgliedsbeitrag an den Dachverband. -red-