Frankfurt sucht Pächter für sein Weingut

Die Stadt Frankfurt am Main plant zum 01.01.2026 die erneute Verpachtung ihres Weinguts. Das Weingut wurde bis 1994 als Eigenbetrieb geführt und ist seither verpachtet. Die Neuvergabe erfolgt über einen Konzeptwettbewerb. Zur Verpachtung stehen die Marke, 23,3 ha Weinberge (1,3 ha in Frankfurt auf dem Lohrberg sowie 22 ha in Hochheim am Main und in Mainz-Kostheim), das teilweise denkmalgeschützte Gutsgebäude aus dem 18. Jahrhundert mit Produktionshalle und Weinkeller, eine Gutsschänke in Hochheim (Aichgasse 11), die Weinstube im Römer (dem Frankfurter Rathaus) und die Vinothek in der Limpurgergasse 2 (einer Seitenstraße vom Römer). Der Großteil der Weinberge ist in den nächsten Jahren zu roden und neu anzulegen. Die Weinberge sollen ökologisch nachhaltig, nach Biodiversitätskriterien und im Hinblick auf den Bio-Anbau der Zukunft bewirtschaftet werden. Die Pachtobjekte werden in fünf Losen für 30 Jahre Pachtdauer angeboten. Interessenten können ihre Angebote für ein, mehrere oder alle Lose abgeben - und zwar bis 30.09.2024. Detaillierte Infos gibt’s unter www.weingut-stadt-frankfurt.de . -red-