+++ Fricke übernimmt bei Ohlig: Dr. Andreas Fricke (59) wird zum 1. April 2024 der neue Geschäftsführer der Sektkellerei Ohlig in Rüdesheim am Rhein. Er löst den seit April 2023 tätigen Interimsgeschäftsführer Günter Thies ab. Dies bestätigte das Unternehmen gegenüber WEIN+MARKT. Fricke ist seit rund 30 Jahren in leitenden Positionen in der Lebensmittelbranche beschäftigt (u.a. Herbafood, Supernutural, Groneweg Group, Jung Zeelandia). Der promovierte Agrarwissenschaftler war zuletzt seit 2019 als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management tätig, unter anderem für Unternehmensführung und Strategieentwicklung. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team dieses schöne Traditionsunternehmen weiter wachsen und gedeihen zu lassen. Mein Dank gilt den Gesellschaftern für ihr Vertrauen und meinen Vorgängern, deren Erbe ich antreten darf”, sagt Fricke. Peter Ohlig, Gesellschaftervertreter der Sektkellerei Ohlig: „Mit Andreas Fricke haben wir einen renommierten Branchenexperten für unseren Betrieb gewinnen können. Seine langjährige Expertise im Bereich Vertrieb, Marketing und der strategischen Unternehmensentwicklung war für uns ausschlaggebend, ihm die Führung und Gestaltung der Zukunft unserer Sektkellerei anzuvertrauen.“ Die im Familienbesitz befindliche Sektkellerei Ohlig wurde im Jahr 1919 in Rüdesheim am Rhein gegründet. Neben dem Renommee für die Produktion hochwertiger eigener Schaumweine genießt der Betrieb im Rheingau auch als Lohnhersteller hohes Ansehen und Vertrauen. -ja-