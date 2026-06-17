Frischeparadies testet Wolt

Foto: Jens Oellermann

Die Lieferplattform Wolt startet gemeinsam mit dem Frischeparadies Berlin-Prenzlauer Berg ein Pilotprojekt für die Lieferung von Feinkost- und Premium-Lebensmitteln. Zum Start umfasse das Angebot nach Angaben von Wolt 2.500 Produkte aus Sortiment der Transgourmet-Tochter Frischeparadies: Neben Fisch, Fleisch und Feinkost gehört dazu auch Wein, heißt es in der Pressemitteilung der Wolt. „Mit Wolt erschließen wir einen zusätzlichen Vertriebskanal, der unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Flexibilität bietet“, kommentiert Thomas Warmer, Betriebsleiter Frischeparadies Berlin-Prenzlauer Berg. Ab sofort können Kundinnen und Kunden in Berlin-Prenzlauer Berg und angrenzenden Bezirken Produkte aus dem Sortiment von Frischeparadies über die Wolt-App oder online bestellen. Die Lieferung soll in durchschnittlich 60 Minuten direkt nach Hause erfolgen, heißt es weiter. Bei dem lokalen Test wird es wahrscheinlich nicht bleiben: Nach dem Pilotprojekt soll das Angebot „auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse perspektivisch auf weitere Standorte von Frischeparadies in Deutschland ausgeweitet werden“, teilt Wolt mit. Das in finnland gegründete Unternehmen Wolt, seit 2020 in Deutschland aktiv, gehört seit 2022 zum US-Unternehmen Doordash. Frischeparadies ist Teil von Transgourmet. -red-