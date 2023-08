Frucht-Glühweine boomen

2022 konnte der Inlandsabsatz von apfel- bzw. fruchtweinbasierten Heißgetränken verglichen mit dem Vorjahr von 9,4 Millionen Liter auf 11,7 Millionen Liter gesteigert werden, ein Plus von 23,6 Prozent. Das meldet der Verband der deutschen Fruchtwein- und Fruchtschaumwein- Industrie e.V. (VdFw) mit Sitz in Bonn. Laut VdFw habe das an den Weihnachtsmärkten gelegen, die 2022 wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfanden, sowie an einer starken Nachfrage aus dem Handel. Am beliebtesten waren Kirsch-, Heidelbeer- und Apfelglühwein. Der gesamte Inlandsabsatz 2022 mit Cider, Apfel- und Fruchtweinen sowie Getränken auf deren Basis lag einschließlich der Heißgetränke bei 107,7 Millionen Liter, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. -red-