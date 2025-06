Fruchtglühwein-Absatz gesunken

2023 wurden in Deutschland 10,9 Mio. l Apfel- und Fruchtglühwein abgesetzt. Das waren zwar 6,9% weniger als 2022 mit 11,7 Mio. l, der Verband der Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-Industrie mit Sitz in Bonn verweist aber darauf, dass man sich deutlich über dem Prä-Corona-Niveau befinde. So habe der Absatz 2018 und 2019 bei konstant 9,4 Mio. l gelegen, 2020 erfolgte ein Einbruch auf 6,8 Mio. l aufgrund weggefallener Weihnachtsmärkte. „Ob mit oder ohne Winterwetter in der Vorweihnachtszeit: Die Apfel- und Fruchtweinhersteller sind zuversichtlich, den Erfolg ihrer Spezialitäten in der kommenden Glühwein-Saison weiter auszubauen“, so Verbands-Geschäftsführer Klaus Heitlinger. Topseller dieses Segments sind laut Pressemitteilung Kirschglühwein, Heidelbeerglühwein und Apfelglühwein. -red-

Inlandsabsatz Apfel- und Fruchtglühwein:

2017: 9,2 Mio. l

2018: 9,4 Mio. l

2019: 9,4 Mio. l

2020: 6,8 Mio. l

2021: 9,5 Mio. l

2022: 11,7 Mio. l

2023: 10,9 Mio. l

Quelle: Verband der deutschen Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-Industrie e.V.