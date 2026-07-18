Frühbucherrabatt und neues Format

Am 28. Februar und 1. März 2027 findet in Karlsruhe wieder die Eurovino statt. Bis zum 31. Juli 2026 profitieren Aussteller von einem Frühbucherrabatt, teilen die Veranstalter mit, wobei die genauen Konditionen der Website zu entnehmen sind. Im Gespräch mit WEIN+MARKT heißt es, dass bereits mehr als 50% der Ausstellungsfläche ausgebucht sei. Außerdem führt die Messe Karlsruhe mit den Eurovino Classrooms anstelle der Expert Area ein neues Programmformat ein, die als „exklusive Bühne für Masterclasses, Produkt- und Markenpräsentationen sowie Verkostungen“ dienen soll, heißt es im Pressetext. Pro Messetag und Raum gebe es bis zu sechs mögliche Slots. Außerdem führe man das Discover-Programm fort, das internationalen Weinregionen oder -ländern, die bislang auf dem deutschsprachigen Absatzmarkt wenig Sichtbarkeit haben, zu einer Präsentationsmöglichkeit verhelfen möchte. Fortgeführt wird ebenfalls die Verkostungszone Wine Experience. -swe-