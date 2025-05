Fünf neue DWI-Seminare

Das Deutsche Weininstitut (DWI) legt für das Jahr 2025 fünf neue Seminare auf, die sich an Mitarbeitende aus Handel, Gastronomie und Weinwirtschaft richten. Diese sind: „Wein am Pass – Anerkannter Küchenprofi Wein“, „Kauf oder Betriebserweiterung von Weingütern“, „Eventmanagement-Basics für Weinfachleute“, „TikTok in der Weinwirtschaft für Einsteiger/innen“ und „Weinwerbung in Social Media: Dos and Dont`s“. Darüber hinaus verweist das DWI in einem Sondernewsletter auf weitere Seminare für Fachleute rund um die Themen Weinvermarktung, -schulung und Online-Marketing. Weitere Informationen hier . -red-