Fünf neue Masters of Wine

Das Institute of Masters of Wine (IMW) hat fünf neuen Masters of Wine ausgezeichnet. Emily Brighton MW ist technische Leiterin beim britischen Weinimporteur North South Wines, Christopher Martin MW arbeitet, ebenfalls in UK, als Lehrer, Robert Mathias MW kauft Weine für Bordeaux Index, Dror Nativ MW ist als Weineinkäufer für Marks & Spencer tätig. Pietro Russo MW, der einzige Nichtbrite lebt in Italien und arbeitet als Winemaker bei Donnafugata in Sizilien. Derzeit gibt es 417 aktive Masters of Wine in 31 Ländern. -red-