Fusion im Markgräflerland

Die Markgräfler Winzer eG, Efringen-Kirchen, und die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim eG haben ihre Fusion bekanntgegeben. Dafür haben sich die Mitglieder beider Genossenschaften in zwei getrennten Generalversammlungen ausgesprochen. Die Mitglieder der Schliengener werden dabei mit Wirksamwerden der Fusion in vollem Umfang Mitglieder der übernehmenden Markgräfler Winzer eG. Die badischen Betriebe arbeiten seit dem 1. Juli 2024 durch eine Vertriebskooperation eng zusammen (s. faxline 20/2024). Mit der nun vollzogenen Verschmelzung sei ein wesentlicher Schritt für eine gemeinsame Zukunft gewährleistet. Die Fusion biete außerdem die Möglichkeit, „vorhandene Kapazitäten synergetisch zu nutzen und perspektivisch gezielt auszubauen“, heißt es in einer Pressemitteilung. -red-