Gabard erneut Bordeaux-Präsident

Stéphane Gabard übernimmt erneut das Präsidentschaftsamt der Appellationen Bordeaux und Bordeaux Supérieur AOC. Wie französische Fachmedien berichten, wurde er am 21. Juli 2026 zum zweiten Mal vom Vorstand des Verbands gewählt. Bereits von 2020 bis 2025 stand er an der Spitze der beiden größten Appellationen im Bordelais, bevor er den Posten mit nur einer Stimme Rückstand knapp an Michel-Éric Jacquin verlor. Als einziger zur Wahl stehender Kandidat löst Gabard diesen nach einem Jahr Amtszeit wieder ab. Auf Gabards Agenda dürften Brennpunktthemen der Appellationen stehen, für die er sich einsetzt: Anhebung der Weinpreise und Anpassung an den Klimawandel. -red-