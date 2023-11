+++ Gallo Luxury bei Eggerssohn: Das Bremer Wein- und Spirituosenhandelsunternehmen Joh. Eggers Sohn GmbH ist ab dem 1. Dezember 2023 neuer Distributionspartner für das Luxury-Wine-Portfolio von E. & J. Gallo Winery in Deutschland. Dies beinhaltet das exklusive Vertriebsrecht für die Marken Louis M. Martini, Talbott, Pahlmeyer, Jayson by Pahlmeyer und Language of Yes. Zusätzlich wird man die berühmte Marke Orin Swift im On-Trade vermarkten. „Mit dieser Erweiterung unseres Fine-Wine Sortiments verschaffen wir unseren Kunden in Deutschland den Zugang zu einem umfassenden und sorgfältig ausgewählten Portfolio aus kalifornischen Weinen”, sagt Susanne Scheichl, Geschäftsführerin von Joh. Eggers Sohn. Bereits im Kalifornien-Sortiment des Bremer Distributeurs sind Paul Hobbs Wines und Patz & Hall. -red-