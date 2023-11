Gauert Falstaff-Geschäftsführer

Nicolas Gauert (48) ist seit 1. November 2023 als neuer Geschäftsführer Deutschland beim Magazin Falstaff verantwortlich. Diese Personalie melden Branchendienste wie Newsroom und Kress. Von Januar 2023 bis Oktober 2023 hatte Philipp Magnus Froben die Verantwortung als Geschäftsführer von Falstaff Deutschland getragen. Gauert hat nach dem BWL-Studium in Köln eine 20-jährige Karriere bei Medienunternehmen im Bereich Fernsehen und Sport sowie auf Vermarktungsseite bei Titeln wie Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Die Zeit sowie Tagesspiegel absolviert. „Ich freue mich sehr, die hervorragende Entwicklung der starken Marke Falstaff in Deutschland mit meinem Team künftig zu begleiten und weiter vorantreiben zu dürfen. Ein Schwerpunkt wird auf der crossmedialen Vernetzung von Print, Digital, Audio und Podcast, den einzigartigen Falstaff Events bis hin zum Falstaff Gourmetclub liegen, um so zielführende Kommunikationslösungen für unsere Kunden zu schaffen", sagte Gauert. „Durch seine langjährigen Erfahrungen in der Vermarktung von Online- als auch Printmedien, sowie TV und Sport ist Nicolas Gauert die beste Besetzung, um die nächsten Wachstumsschritte in Deutschland erfolgreich zu setzen“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam über seinen Neuzugang. Falstaff ist nach eigenen Angaben Marktführer in den Medien-Segmenten Wein, Kulinarik und Genuss. Falstaff investierte zuletzt stark in den deutschen Markt und konnte dabei den Umsatz 2022 nach eigenen Angaben um 25 Prozent steigern. -red-