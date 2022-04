Geisenheim hilft Ukraine

Das Präsidium der Hochschule Geisenheim University und der VEG - Geisenheim Alumni Association e.V., sind entsetzt und tief betroffen vom russischen Angriff auf die Ukraine. „Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Menschen, die von diesem Krieg betroffen sind, unseren aus der Ukraine stammenden Kolleginnen, Kollegen und Studierenden sowie deren Angehörigen“, erklärt Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, Präsident der Hochschule Geisenheim University. Die Gedanken seien bei den Studierenden und Mitarbeitenden der Partneruniversitäten in den unmittelbar betroffenen Gebieten. Die Geisenheimer haben ihre Alumni für eine gemeinsame Hilfe angesprochen: https://www.hs-geisenheim.de/wirhelfen/. Der Erlös einer besonderen Online-Veranstaltung des Bund Deutscher Oenologen e.V. gehe als Spende an die Ukraine-Hilfe. Zur National University of Food Technologies, der National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine sowie der Taras Shevchenko National University of Kyiv in Kiew und der Odessa National Academy of Food Technologies sowie der Lviv Politechnic National University und der University of Czernowitz seien in den vergangenen Jahren neue Verbindungen aufgebaut worden. -ja-