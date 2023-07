+++ Geisenheimer Rebsortentag am 3. September: In diesem Jahr findet der Rebsortentag des Instituts für Reben­züchtung in Geisenheim ausschließlich am 3. September, also nur am Sonntag und draußen in den Versuchsanlagen des Instituts statt (bei schlechter Witterung in den angrenzenden Vorlesungsräumen). Die Besucher erwarten spannende Einblicke in die aktuellen Züchtungsarbeiten – sowohl im Feld als auch im Glas. Erstmalig werden nicht nur Weine von widerstandsfähigen Neuzüchtungen, traditionellen Rebsorten und historischen Rebsorten aus der Mikrovinifaktion zur Verkostung angeboten, sondern auch ausgewählte „Highlights“ des Geisenheimer Zuchtmaterials von privaten Weingütern aus verschiedenen Regionen, inklusive Piwis. Die Kosten für die Teilnahme inklusive Weinprobierglas belaufen sich auf fünf Euro pro Person. -isp-