Geldspritze für Werk in Apulien

Fedele Angelillo, Mack & Schühle Italia



Mack & Schühle Italia S.p.A. hat 16 Mio. Euro in die Erweiterung der Produktionsstätte in Laterza in Apulien investiert. Wie italienische Branchenmedien weiter berichten, finanziere Mack & Schühle Italia das Programm über zwei Darlehen von jeweils 6 Mio. Euro bei der BdM Banca und der Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Damit wolle das Unternehmen die Produktionskapazität und die Kreislaufwirtschaft im Werk in Laterza stärken. Auch eine Entalkoholisierungsanlage sei geplant. Ziel der Investitionen sei auch, die Konzernaktivitäten in Apulien weiter zu festigen. Ende 2025 hatte Mack & Schühle Italia 75% der Anteile am apulischen Produzenten Vinicola Antonio Divella S.R.L. übernommen (s. faxline 46/2025). -red-