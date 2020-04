gemeinsamhelfen zieht Zwischenbilanz

Die von dem Berliner Unternehmen EuvinoPRO in Kooperation mit den auf Weinbau spezialisierten Warenwirtschaftssystemen Weinmann pro, VINO.pro, Magnum und DWine gestartete Aktion #gemeinsamhelfen ist nach Angaben der Organisatoren ein voller Erfolg. Die Initiatoren hatten angekündigt, dass sie ab 25. März Online-Shops für Weingüter für die Dauer von sechs Monaten kostenlos zur Verfügung stellen. Jetzt haben sie ein erstes Resümee gezogen. Demnach haben mehr als 350 Weingüter das Angebot aufgegriffen. In Kalenderwoche 16 seien bereits mehr als 230 Weingüter mit ihren neuen Shops online gegangen, in Kalenderwoche 17 sei noch einmal rund drei Dutzend weiteren Weingütern zu einem zusätzlichen Verkaufskanal verholfen worden. Dank der neuen Online-Shops konnten die Weingüter nach Angaben der Initiatoren schon bis zur Kalenderwoche 16 insgesamt weit über 400.000 Euro Umsatz erwirtschaften – Umsatz, der sonst vermutlich verloren gegangen wäre. -ja-