Generation Riesling setzt auf Weinbude online

Die in der Gruppierung Generation Riesling des Deutschen Weininstituts (DWI) organisierten deutschen Jungwinzer starten mit ihrem Onlineformat „Weinbude online“ eine dritte Runde. Insgesamt sechs verschiedene Sessions stehen am 14. und 15. März 2022 exklusiv für Weinhandel, Gastronomie und Presse zur Auswahl. Moderatorin der Sendung aus der „virtuellen Wein-WG“ ist die Sommelière Conny Ganß. Ein Weinpaket zum Mitverkosten kann hier bestellt werden. Rückfragen sind während der Probe jederzeit per Chat möglich. Eine Registrierung dafür ist bis 22. Februar 2022 möglich unter https://www.generationriesling.de/events/gr.weinbude.online.nur.fachbesucher -ja-