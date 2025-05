Georgischer Wein legt zu

Im Jahr 2023 wurden 991.218 l georgischer Wein nach Deutschland exportiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 22%. Der Wert der Einfuhren aus Georgien stieg um 43% auf 4,621 Mio. US-Dollar (ca. 4,26 Mio Euro). In keinem anderen Land habe der Wert so stark zulegen können wie in Deutschland, teilt das Informationsbüro Weine aus Georgien mit. 74% der Einfuhren entfallen auf Rotwein, 21% auf Weißwein und 4% auf „Amber Wine” aus der Amphore. Insgesamt exportieren 138 georgische Betriebe Wein nach Deutschland. -red-