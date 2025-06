Geschäftsklima verschlechtert sich

Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate haben sich eingetrübt. Das hat das Ifo-Institut, München, mit seiner jüngsten Umfrage (veröffentlicht am 6. Februar) ermittelt. „Eher zurückhaltende Verbraucherinnen und Verbraucher und fehlende Fachkräfte werden viele Einzelhändler voraussichtlich auch im Jahr 2024 vor Herausforderungen stellen“, sagt Ifo-Experte Patrick Höppner. Im Januar berichteten 54,4 Prozent der Einzelhändler über eine schleppende Nachfrage. Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung meldeten 32,7 Prozent der Unternehmen. 20,5 Prozent waren von Lieferproblemen betroffen. Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor einer schwierigen Lage in deutschen Innenstädten. Das Jahr 2024 habe mit einer eingetrübten Verbraucherstimmung in Deutschland begonnen, so der HDE. Einen Monat später habe sich die Konsumhaltung zwar nicht weiter verschlechtert, eine Erholung sei aber ausgeblieben. Nach Prognose des HDE werden im Jahr 2024 nochmals 5.000 Geschäfte ihre Türen für immer schließen. -red-