Getränke-Gottschall wird neuer Team-Beverage-Partner

Der in dritter Generation von Diego Allievi und Torsten Bekiersch geführte Familienbetrieb Getränke Gottschall schlüpft unter das Dach von Team Beverage. Die Getränke-Gottschall GmbH in Bochum wird rückwirkend zum 1. Januar 2024 Mitglied in der Bremer GFGH-Verbundgruppe. Mit einem 14 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark beliefert Gottschall heute Gastronomie, Hotelbetriebe, Krankenhäuser, Seniorenheime und andere soziale Einrichtungen sowie Unternehmen mit einem Sortiment von rund 2.000 Artikeln. -red-