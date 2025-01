Getränke Kesten dockt bei Team Beverage an

Die Kesten GmbH in Steinhagen bei Bielefeld wird rückwirkend ab Januar 2024 Mitglied in der Getränkefachgroßhandels-Verbundgruppe unter dem Dach der Team Beverage AG. Der von Johannes Kesten und Anja Klitzke-Kesten geführte Familienbetrieb beschäftigt am Standort Steinhagen über 50 Mitarbeitende, so die Unternehmen in einer Mitteilung. Bei dem gastronomieorientierten Getränkefachgroßhändler würden rund 50 Prozent des Geschäfts auf die Belieferung von Individualgastronomie und Hotels im Großraum Bielefeld entfallen. Die andere Hälfte des Umsatzes werde mit der Belieferung des Einzelhandels und der Betreuung von Veranstaltungen erzielt. -red-