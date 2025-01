Getränke Maisch zu Team Beverage

Mit der Übernahme des Gerlinger Getränkefachgroßhändlers Maisch durch Getränke Klauss in Sindelfingen wird der im Landkreis Ludwigsburg bis in die Landeshauptstadt Stuttgart präsente Getränkefachgroßhändler nun Mitglied bei Team Beverage. Dies meldet die Unternehmensgruppe, die die Getränke Maisch GmbH in Gerlingen bei Stuttgart rückwirkend ab 1. Januar 2024 als Mitglied führt. Getränke Maisch, 1957 von Erich Maisch gegründet, beschäftigt 20 Mitarbeitende und beliefert Gastronomiekunden, Büros und Kantinen. Ein 800 Quadratmeter großer Getränkefachmarkt mit Gewölbeweinkeller ist 2008 eröffnet worden. Er wurde 2015 von WEIN+MARKT, der Rundschau für den Lebensmittelhandel und dem Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels als Deutschlands bester Getränkehändler ausgezeichnet. -red-