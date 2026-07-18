Getränke-Profi für Felsengartenkellerei

Bei der Felsengartenkellerei Besigheim eG übernimmt Jörg Herpfer die neu geschaffene Position des Vertriebsleiters. Dort soll er die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs konsequent vorantreiben, wie aus einer Pressemitteilung der Felsengartenkellerei hervorgeht. Neben Bestandskunden-Beziehungen gehe es auch darum, neue Marktpotenziale zu erschließen. Herpfer war mehr als 23 Jahre bei der Paulaner-Brauerei-Gruppe tätig, wo er zunächst als Verkaufsleiter und später im Key Account Management im Einsatz war. Im Anschluss daran war er Verkaufsdirektor bei Franken Brunnen. „Mit Jörg Herpfer gewinnen wir einen sehr erfahrenen Vertriebsprofi, der die Anforderungen des Handels ebenso kennt wie die Mechanismen erfolgreicher Markenführung“, erklärt Felsengartenkellerei-Vorstandsvorsitzender Martin Fischer. -red-