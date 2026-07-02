Geva eng verzahnt mit Team Beverage

Die Team Beverage AG, Bremen, übernimmt die Mehrheitsanteile der Geva GmbH & Co. KG, Köln, einer führenden Verbundgruppe und Zentralregulierungsplattform im Getränkefachgroßhandel. Dem stimmte die Gesellschafterversammlung der Geva in Münster zu. Wie Team Beverage mitteilt, gehen die bisherigen Anteile der F&B – Food & Beverage Services GmbH an der Geva auf die Team Beverage AG über. Außerdem soll Team Beverage laut Presseinformation die operative Führung im Einkauf, Vertrieb und Technologie übernehmen sowie das Konditionsmodell der Geva neu ausgerichtet werden. „Mit den heutigen Beschlüssen schaffen wir die Grundlage, um die Geva langfristig stabil, leistungsfähig und zukunftsfähig aufzustellen. Die enge Verzahnung mit Team Beverage eröffnet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten, ohne die Eigenständigkeit und die bewährten Leistungen der Geva aufzugeben“, erklärt Holger Penndorf, Aufsichtsratsvorsitzender der Geva. Das Geva-Netzwerk bestehend aus rund 100 Gesellschaftern bleibe unabhängig von Team Beverage und sei weiterhin ausdrücklich offen für neue Getränkefachgroßhändler. „Die Geva steht seit Jahrzehnten für Verlässlichkeit, Sicherheit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Daran wird sich auch künftig nichts ändern“, ergänzt Silke Rösler, Vorstand der Team Beverage AG. -red-