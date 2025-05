Glühwein in Rheinhessen beliebt

Glühwein erfreut sich bei den rheinhessischen Weinerzeugern offenbar großer Beliebtheit. In einer kürzlich von Rheinhessenwein e.V. durchgeführten Umfrage, an der über 100 Winzerinnen und Winzer aus dem größten deutschen Weinbaugebiet teilnahmen, gaben 78% der Befragten an, Glühwein bereits in ihrem Sortiment zu führen. 5% planen, Glühwein in naher Zukunft in ihr Portfolio aufzunehmen. 98% der Betriebe, die Glühwein führen, bieten roten Glühwein an, 66% offerieren auch weißen Glühwein, 26% auch Rosé-Varianten. Der dominierende Preiskorridor liegt zwischen 6,80 und 8 Euro pro Flasche. Ein beachtlicher Anteil von 45% der Betriebe hat der Umfrage zufolge alkoholfreien „Glühwein“ auf Saftbasis im Programm, während 9% Glühwein aus entalkoholisiertem Wein anbieten. Der Anteil alkoholfreier Varianten am gesamten Glühweinverkauf liegt zwischen 5 und 10%. Als auffällige Trends wurden in der Umfrage die zunehmende Nachfrage nach weißem und nach Rosé-Glühwein sowie nach alkoholfreien Varianten identifiziert, ebenso wie die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, weniger süßen Glühweinen. Die stärksten Absatzkanäle für Glühwein sind nach Auskunft von Rheinhessenwein e.V. der Direktverkauf, der eigene Onlineshop der Winzer und der Lebensmitteleinzelhandel. In puncto Verpackung setzen die rheinhessischen Betriebe vor allem auf Glasflaschen, Kegs und Kanister. -red-