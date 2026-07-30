Graeger übernommen

Die Schluckspecht Sekt GmbH, Sulzbach (Taunus), hat die Sekthaus Carl Graeger KG, Bingen, übernommen und führt diese als Sekthaus Carl Graeger GmbH & Co. KG fort. Das geht aus einem Bericht des Getränke-Magazins „Inside“ hervor, wonach die Schluckspecht Sekt GmbH als alleinige Komplementärin des Binger Unternehmens fungiere. Hinter der Sulzbacher GmbH wiederum stecken Birgit und Harald Straßheimer, die früher Getränkeabholmärkte betrieben. Kommanditist bleibe jedoch Jens Valerius, der laut Eintrag in Unternehmensdatenbanken im April 2022 Prokura der Sekthaus Carl Graeger KG erhielt, die am 10. Juli 2026 erlosch. Dem „Inside“-Bericht zufolge solle er Graeger weiterhin operativ führen, denn Birgit und Harald Straßheimer sind zwar ebenfalls Geschäftsführer der neuen Binger Gesellschaft, aber ihre Rolle sei „eher beratend.“ -red-