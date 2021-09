GrapeAlliance lanciert „Connect“

Das Essener Start-Up GrapeAlliance hat ein neues Angebot für den sich rasant in Richtung Online entwickelnden Markt entwickelt: „Zuverlässig erhobene Daten bekommen eine neue Relevanz“, lautet das Motto in der Mitteilung zum Start des neuen, vor allem auf B2B-Vernetzung setzenden Portals. Seit seiner Gründung erfasst, sammelt und organisiert das digital arbeitende Start-Up allerlei Daten zum Weinmarkt. Mit „Connect by GrapeAlliance“ lanciert das Team um Gregory Emmel und Rafael Schwierz nun zum 7. September nach eigenen Angaben die erste Netzwerk-Plattform für die Weinbranche. „Es war von Anfang an unser Ziel, nicht nur relevante Weinmarkt-Daten zu erheben, sondern auch andere Marktteilnehmer daran teilhaben zu lassen“, so Gregory Emmel, Geschäftsführer Sales & Marketing der GrapeAlliance. „Mit Connect machen wir Weinerzeuger, Wiederverkäufer aus Handel und Gastronomie sowie Zulieferer und Dienstleister produktiver und erfolgreicher. Zudem werden Wein-Influencer bei Connect eine neue Heimat bekommen.“ Nach dem GrapeManager Monitor (siehe WEIN+MARKT April 2020), einem Daten-Screening für E-Commerce, leitet das Unternehmen jetzt eine weitere Phase ein. Connect soll nach dem Willen der Macher einen übergeordneten Zugang für alle, vom Studierenden über Weinerzeuger bis zum Big Player im Handel, bieten. Neben einem Connect-Premium-Profil zur eigenen Darstellung bietet die Plattform allen Weinmarkt-Teilnehmern Möglichkeiten zur Vernetzung, Interaktion und Business-Aktivierung. So soll zum Beispiel die leistungsstarke Schlagwortsuche das Entdecken relevanter Weinmarkt-Teilnehmer und neuer Geschäftspartner vorantreiben, aber auch passende Lösungen für so manches Problem im Geschäftsalltag bieten. „Der bereits etablierte GrapeManager Monitor ist zukünftig ebenfalls über die Connect Plattform zugänglich“, erklärt Rafael Schwierz, der als Geschäftsführer die Technik verantwortet. „Ein bequemer Zugang für Weinerzeuger und B2B-Händler, für die wir weiterhin relevante E-Commerce-Daten nachvollziehbar machen und die gleichzeitig bei Connect präsent sein können.“ Zum Start der Plattform ( https://connect.grapealliance.com/ ) am 7. September sind nach Unternehmensangaben bereits Daten von mehr als 6.600 Marktteilnehmern eingepflegt. -ja-