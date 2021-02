GrapeAlliance erweitert Service: Das in Essen beheimatete Unternehmen GrapeAlliance, das Weinproduzenten u. a. ermöglicht, die wichtigsten Marktdaten (wie etwa gehandelte Preise und Angebote im deutschen Online-Markt, Verfügbarkeiten sowie Kontakte zu Handelspartnern und Dritthändlern) per Reporting zu verfolgen, hat seinen „Werkzeugkoffer“ erweitert. Seit kurzem können sich mithilfe des „GrapeScore“ genannten Tools auch Kunden aus dem Weinfachhändler- und Importeurslager eine datenbasierte Übersicht verschaffen, mit welchen Preis- und Vertriebsstrategien ihre Lieferanten arbeiten. Fragen wie: Wer handelt noch mit diesem Produkt? Wie stabil sind die Preise? Wie gut ist das Distributionsnetzwerk? lassen sich mit den neuen Werkzeugen („Grapescore“ mit Bewertungen von 1 bis 5 Trauben) datenbasiert beantworten. Für Weingüter wird die Dienstleistungsbandbreite erweitert: In der aktuell noch im (kostenlosen) Testbetrieb befindlichen „Weinfachhändler-Suche“ wurden 1713 Weinfachhändler nach objektiven Kriterien wie vorhandenen Zahlungssystemen, benutzte Weinbewertungen, genutzte Versanddienstleister und subjektivere Kriterien wie positive (oder negative) Nennungen in Befragungen von einschlägigen Branchenteilnehmern bewertet. Nähere Informationen: alexander.carlsson@grapealliance.com. -ja-