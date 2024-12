Gritsch verlässt Vinea Wachau

Die Vinea Wachau verliert einen weiteren Winzer: Vom Jahrgang 2023 an wird Franz-Josef Gritsch nach eigenen Angaben seine Weine nicht mehr in den Kategorien wie Federspiel und Smaragd, sondern ausschließlich gemäß der DAC-Herkunftspyramide klassifizieren. Der Wachauer Spitzenwinzer sieht das DAC- System als zukunftsträchtiger – sowohl im Hinblick auf die veränderten klimatischen Bedingungen, als auch im internationalen Kontext. Sein Argument: „Eine Alkoholklassi- fizierung sagt nichts über die Weinqualität aus.” Die dreistufige DAC-Pyramide mit Gebiets-, Orts- und Riedenweinen regelt die Bezeichnung der Herkunftsweine anders. Für die höchste Kategorie der Riedenweine sind in der Wachau ausschließlich die Sorten Grüner Veltliner und Riesling vorgesehen. Seit den 80er Jahren – also seit den Anfängen der Vinea Wachau – war die Familie Gritsch Mitglied des Gebietsschutzverbandes. Im Jahr 2020 war bereits das Schwergewicht F. X. Pichler aus der Winzervereinigung ausgetreten. -red-