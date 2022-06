Guinier folgt auf Nagel

Christophe Guinier ist Unternehmensangaben zufolge neuer Geschäftsführer der Moët Hennessy Deutschland GmbH. Der aus Paris stammende 46-jährige Christophe Guinier folgt auf Petra Nagel, die eine globale strategische Führungsrolle bei Moët Hennessy in Paris übernimmt. Guinier – zuletzt Chief Financial Officer (CFO) bei Moët Hennessy Europe in London – begann seine Karriere 2001 im Finanzbereich bei LVMH in Paris. 2005 wechselte er zu Moët Hennessy, der Wein- und Spirituosensparte von LVMH, wo er seitdem verschiedene Funktionen innehatte, unter anderem als Business Development Manager für Moët Hennessy Europe und International Business Control Director beim Champagnerhaus Moët & Chandon. -red-