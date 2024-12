+++ „Güter-Botschafter-Projekt“ startet: Ab sofort können sich engagierte Auszubildende, Berufs- oder Quereinsteiger aus Gastronomie, Hotellerie und Fachhandel wieder auf Plätze beim „Botschafter- Programm“ von „Die Güter“ bewerben. Das Programm findet vom 10. bis 14. Februar 2025 statt und bietet aufstrebenden Talenten die Chance, als Genussbotschafter auf einem der acht renommierten Weingüter der Kooperation „Die Güter“ zu arbeiten und tiefer in die Kunst der Weinherstellung einzutauchen. Die Kosten für Anreise und Verpflegung tragen die Teilnehmer selbst. Eine Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben ist bis zum 30. November 2024 per E-Mail an madeleine.jendryssek@schlumberger.de möglich. Der Kooperation „Die Güter“ gehören insgesamt acht familiengeführte Weingüter aus acht deutschen Weinbauregionen an: Nelles, Georg Breuer, Kühling-Gillot, Prinz Salm, Dr. Bürklin-Wolf, Maximin Grünhaus, Graf Neipperg und Freiherr von Gleichenstein. -red-