Guidolin führt Prosecco DOC an

Giancarlo Guidolin ist seit Juni 2024 neuer Präsident des Konsortiums Prosecco DOC. Dies meldet das Casa Prosecco. Dankesworte galten bei Amtsantritt dem bisherigen Präsidenten Stefano Zanette, den Verwaltungsräten und den Mitarbeitenden des Konsortiums. Guidolin ist bereits seit der Gründung des Konsortiums 2009 Mitglied des Verwaltungsrats gewesen. Unterstützt wird er von drei Vizepräsidenten: Alessandro Botter, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi und Mattia Mattiuzzo. „Es gibt wenig zu sagen“, stellt der neue Präsident Giancarlo Guidolin fest. „Es gibt nur zu arbeiten! Was in den vergangenen Jahren erreicht wurde, ist in der Geschichte des Weinbaus beispiellos. Wir werden uns darauf konzentrieren, es erfolgreich fortzusetzen. Dabei ist uns bewusst, dass eine solche Entwicklung kaum wiederholbar ist.“ -red-