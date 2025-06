GWF setzt auf Bautsch

Sven Bautsch hat die Vertriebsleitung bei der Winzergemeinschaft Franken eG (GWF) übernommen. Das geht aus einer Mitteilung in eigener Sache in sozialen Medien hervor. Zuvor war der an der IHK ausgebildete Kaufmann in Vertriebsleitungsfunktionen für Trendhaus (Kinderspielzeuge), Sengenthal, und die Nici GmbH (Kuscheltiere), Altenkunstadt, tätig und hatte dabei verschiedene Vertriebskanäle und Handelsstufen betreut. Die GWF zählt mit rund 1.200 ha Rebfläche zu den größten Winzergenossenschaften Deutschlands. -red-