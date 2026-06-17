Hacker in der Nordpfalz

Herwig Hacker wird ab 1. Juli 2026 als Vertriebsleiter das Weingut Neiss in Kindenheim verstärken. Wie das Unternehmen aus der Nordpfalz mitteilt, wird Hacker gemeinsam mit Katja und Axel Neiss künftig die weitere Entwicklung und Positionierung des Familienweinguts begleiten. Herwig Hacker bringe mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der deutschen Weinbranche mit. Einen Großteil dieser sammelte er als nationaler Vertriebsleiter und Prokurist bei den Weingütern Wegeler & Krone Assmannshausen. „Mit Herwig gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit großer Marktkenntnis und einem starken Netzwerk in der Weinbranche. Seine Erfahrung und seine Leidenschaft für Wein passen hervorragend zu unserem Familien-Weingut und unseren langfristigen Zielen“, sagt Axel Neiss. Weitere Weichen seien bereits gestellt: Sohn Max Neiss habe sich ebenfalls für eine Winzerlaufbahn entschieden und werde vor seinem mittelfristig geplanten Einstieg ins elterliche Weingut an mehreren Stationen im In- und Ausland Erfahrung sammeln. Im Jahr 2025 habe die Familie im nördlich gelegenen Zellertal zusätzliche Premium-Lagen für Riesling, Chardonnay und Spätburgunder erworben, heißt es weiter. Ab dem Jahrgang 2026 seien die Neiss-Weine zudem bio-zertifiziert. -red-