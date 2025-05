Hagelschäden in Frankreich

Ein heftiges Gewitter hat am 11. Juli in den Weinbergen von Entre-deux-Mers, Fronsac, Côtes-de-Duras und im Süden von Bergerac große Schäden angerichtet. Dies berichtet das französische Fachmedium „Vitisphère”: Große Hagelkörner zerschlugen nach Angaben von Augenzeugen Fensterscheiben und beschädigten Dächer von Häusern. In den von Hagel heimgesuchten Weinbergen lagen die Schäden nach Medienberichten zwischen 20 und 50%. In einem Korridor von Daubèze bis Rimons soll das Ausmaß noch größer sein. Insgesamt sind wohl 70 bis 80% der Weinberge der Appellation des rechten Ufers vom Hagel betroffen. Damit wurde bei einigen Betrieben zum siebten Mal in zehn Jahren die Weinernte geschmälert. Einige Weingüter sind im laufenden Jahr bereits dreimal von nennenswerten Hagelereignissen getroffen worden. -ja-