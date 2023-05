Hawke's Bay wird Great Wine Capital

Neuseelands älteste Weinregion wird zwölfte Great Wine Capital of the World. Dies teilte der Verband New Zealand Winegrowers, der die Kandidatur unterstützt hatte, mit. Hawke's Bay wurde nach einem Auswahlverfahren auserkoren, das eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter die Weinbau-Struktur einer Region. Immerhin werden dort in einer auf das Jahr 1851 zurückgehenden Tradition heute von rund 125 Weinproduzenten rund acht Prozent der neuseeländischen Weinmenge erzeugt. 35 Vinotheken in Weingütern bieten umfangreiche Weintourismus-Erfahrungen und Fortbildungsmöglichkeiten in Sachen Wein. Hawke’s Bay reiht sich damit in die namhafte Liste der Great Wine Capitals ein. Dazu zählen Adelaide, (Australien), Bilbao (Spanien), Bordeaux (Frankreich), Kapstadt (Südafrika), Lausanne (Schweiz), Mainz (Deutschland), Mendoza (Argentinien), Porto (Portugal), San Francisco (USA), Valparaiso (Chile) und Verona (Italien) ein. -red-