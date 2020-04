Heilbronner Weinmarketingtag verschoben

Der 12. Heilbronner Weinmarketingtag, der eigentlich für 7. Mai geplant war, wird um ein Jahr verschoben. Dies gaben nun die Veranstalter des Branchenevents bekannt: „Es trifft uns natürlich sehr hart, und wir hatten auch bis zuletzt daran festgehalten und gehofft, dass wir den 12. Heilbronner Weinmarketingtag im Jahr 2020 ausrichten können. Jedoch kann vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nach wie vor niemand abschätzen, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickeln wird. Die Gesundheit unserer Teilnehmer*innen und Referent*innen liegt uns am Herzen. Das mit einer Veranstaltung im Jahr 2020 verbundene gesundheitliche Risiko ist uns zu hoch“, erklärt Prof. Dr. Ruth Fleuchaus von der Hochschule Heilbronn. Von einer Umwandlung in eine Online-Veranstaltung sei bewusst abgesehen worden, da dieses Format dem Heilbronner Weinmarketingtag als Netzwerkveranstaltung nicht gerecht werden würde. Der 12. Heilbronner Weinmarketingtag soll nun am 6. Mai 2021 stattfinden. Weitere Infos: www.weinmarketingtag-heilbronn.de. -red-