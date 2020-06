Heino Lehmitz gestorben

Der Gründer der Firmen Weinhaus am Stadtrand (Hamburg) und Interpartner HWG Weinimport GmbH & Co. (Norderstedt), Heino Lehmitz, ist am 15. Juni 2020 im Alter von 92 Jahren ruhig eingeschlafen, wie seine Familie mitteilt. Noch bis kurz vor seinem Tod habe das Glas Wein zu seinem täglichen Ritual gehört. Heino Lehmitz war bereits in den 1950er Jahren Vorreiter in Sachen Wein mit Qualität in Hamburg – erst im elterlichen Betrieb und ab 1956 im eigenen Betrieb Weinhaus am Stadtrand. Er baute erfolgreich Direktkontakte zu Winzern in Deutschland und Europa (vornehmlich Frankreich, Portugal und Spanien) auf. Ab 1971 suchte er den Kontakt zu anderen Weinfachhändlern in Deutschland, daraus entstand 1979 der Importverbund Interpartner Weinimport – heute unter Leitung seines Sohns Dirk ein Zusammenschluss von fast 50 Weinfachhändlern. Das Weinhaus am Stadtrand führt bereits seit einigen Jahren Enkel Marco. -red-