Henkell Freixenet verhandelt mit Maison Pommery

Das börsennotierte Unternehmen Maison Pommery & Associés, Reims, hat in einer Pflichtmeldung am 2. Juni 2026 bekanntgegeben, dass es für einen Zeitraum von zwei Monaten exklusive Verhandlungen mit Henkell International (einem Tochterunternehmen von Henkell Freixenet) über einen geplanten strategischen Zusammenschluss aufnimmt. Ziel der Gespräche wäre dann eine Übernahme der Mehrheitsanteile von Maison Pommery & Associés. Diese geplante Partnerschaft zwischen zwei familiengeführten Konzernen würde laut der Mitteilung „einen Global Player im Bereich Schaumweine schaffen, der von einem Portfolio starker und sich ergänzender Marken sowie einer internationalen Marktpräsenz” profitieren würde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen die Gespräche noch unter dem Vorbehalt der Due-Diligence-Prüfung. Ende April 2026 sorgte die finanzielle Schieflage von Maison Pommery & Associés für Schlagzeilen (s. faxline 18/2026). -red-