Hessen meldet Mengenplus

Das Weinbau-Dezernat des Regierungspräsidiums Darmstadt in Eltville hat die aktuellen Meldungen der hessischen Betriebe zur Traubenernte und Weinerzeugung ausgewertet. Im vergangenen Erntejahr gab es in den beiden hessischen Anbaugebieten Rheingau und Hessische Bergstraße mit jeweils über 7.000 Litern pro Hektar überdurchschnittliche Erträge. Im Rheingau (3.157 Hektar, 455 Betriebe) erzielten die Winzer 2023 einen Durchschnittsertrag von 7.114 Litern pro Hektar – etwa 3,6 Prozent über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre. An der Hessischen Bergstraße (453 Hektar, 139 Betriebe) lag der Durchschnittsertrag bei 7.287 Liter pro Hektar – fast 6 Prozent über dem Zehn-Jahres-Wert. An der Hessischen Bergstraße gelang es zwei Betrieben, auch etwas Eiswein zu ernten. Der Anteil der genossenschaftlichen Vermarktung lag im Rheingau bei 4,4 Prozent der bestockten Rebfläche, an der Bergstraße bei 58,5 Prozent. -red-