Heuberger übernimmt Vertriebsleitung bei Grande Vitae

Peter Heuberger übernimmt zum 1. November 2019 als Verkaufsleiter und Key Account Manager die Vertriebsspitze bei der Grande Vitae GmbH in Delmenhorst. Dies meldet das Unternehmen. Heuberger, aktuell noch als Key Account Manager bei der Hanina Feine Backwaren GmbH geführt, kehrt nach verschiedenen Vertriebsstationen in anderen Branchen wieder zum Wein zurück und knüpft damit an seine Jahre bei der Winzergenossenschaft Franken eG (Key Account Manager und Verkaufsleiter) und dem Fränkischen Weintor eG (Key Account Management LEH Südddeutschland) an. „Der Markt verlangt gerade im hart umkämpften Geschäft in der Fläche mehr und mehr nach passgenauen Angeboten und individuellem Service, weit über den reinen Preis hinaus“, kommentiert Geschäftsführer René Sorrentino die Personalverstärkung. „Mit Herrn Heuberger gewinnen wir einen erfahrenen Weinprofi, der die Strukturen und die Bedürfnisse im LEH bestens kennt und der auch dank seines Wein-Hintergrundes unser spezielles Angebot an Marken- und Eigenmarkenweinen optimal an unsere Kunden vermitteln kann.“ Neben der Betreuung der Key Accounts soll Heuberger auch das Agentur-Netz der Grande Vitae weiter ausbauen, um die Kunden direkt vor Ort in ganz Deutschland betreuen zu können. –red-