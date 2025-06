Hoffnung auf Eisweinlese

In diesem Jahr haben 50 rheinland-pfälzische Weinbaubetriebe insgesamt 42 ha Fläche zur Eisweinlese angemeldet. Das teilt die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) mit. „Riesling und Weißburgunder folgen dem Silvaner bei den Rebsorten, die noch am Stock hängen und auf eiskalte Temperaturen warten“, informiert LWK-Weinbaureferent Benjamin Petry. Jedes Jahr müssen Betriebe in Rheinland-Pfalz, die auf eine Eisweinlese bei den erforderlichen -7°C hoffen, ihre Flächen vorab bei der Landwirtschaftskammer melden. Im vergangenen Jahr gingen 40 Meldungen mit einer Gesamtfläche von 32 ha ein, 2022 waren es nur 24 ha gewesen. Damit verzeichnete die Kammer in diesem Jahr ein leichtes Plus. An die Meldungen früherer Jahre wie 2021 (110 ha) oder 2018 (584 ha) kommt 2024 aber nicht heran. -isp-