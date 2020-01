Hündgen übergibt Staffelstab an Limprecht

Elmar Hündgen

© privat

Elmar Hündgen verabschiedet sich Ende Januar 2020 – nach knapp 39 Jahren Betriebszugehörigkeit innerhalb der Rewe-Gruppe – in die Passivphase der Altersteilzeit. Seine Karriere bei der Rewe startete er im April 1981. Ab 1986 arbeitete er dort im zentralen Ein- und Verkauf Wein und Sekt. 1990 war er für rund vier Monate im Einkauf der Rewe-Leibbrand in Bad Homburg und anschließend bei der Rewe im Zentraleinkauf Wein tätig. 2008 übernahm er den Posten des Einkaufsbeauftragten im Category Management von Karstadt Feinkost für die Bereiche Wein, Sekt und Spirituosen, den er bis heute ausfüllt. Seine Nachfolge tritt am 1. Februar Marco Limprecht (38) an, der bisher als Einkäufer Wein und Spirituosen bei Galeria Kaufhof gewirkt hat und seit Anfang 2020 als Assistent im CM von Karstadt Feinkost für Wein, Sekt Spirituosen und AfG tätig ist. -wer-